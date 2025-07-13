أمطار غزيرة ورياح وتحذير جديد من البحر
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار متفاوتة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات، خلال الـ24 ساعة المقبلة.
وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات تعز، إب، ذمار، ريمة الضالع، البيضاء ومرتفعات لحج، أبين، شبوة وهضبة حضرموت.
ويُتوقع أيضاً هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات صنعاء، المحويت، حجة، عمران، صعدة ومرتفعات سهل تهامة.
ولفت المركز إلى رياح نشطة إلى شديدة السرعة حول أرخبيل سقطرى وفي خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية.
وبلغت كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطات الرصد الجوي في إب: 40.3ملم، عتق ـ شبوة: 4.6، طور الباحة ـ لحج: 0.7، المحويت: 0.4ملم.
وحذر المركز المواطنين من التواجد أو عبور مجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار ومن عبور الجسور الأرضية عند هطول الأمطار وتدفق السيول، داعياً إلى الاحتماء من العواصف الرعدية.
كما حذر مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وفي خليج عدن والسواحل الجنوبية والشرقية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : أمطار غزيرة ورياح وتحذير جديد من البحر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.