أخبار اليمن : أمطار غزيرة ورياح وتحذير جديد من البحر

أمطار غزيرة ورياح وتحذير جديد من البحرتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار متفاوتة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات، خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات تعز، إب، ذمار، ريمة الضالع، البيضاء ومرتفعات لحج، أبين، شبوة وهضبة حضرموت.

ويُتوقع أيضاً هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات صنعاء، المحويت، حجة، عمران، صعدة ومرتفعات سهل تهامة.

ولفت المركز إلى رياح نشطة إلى شديدة السرعة حول أرخبيل سقطرى وفي خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية.

وبلغت كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطات الرصد الجوي في إب: 40.3ملم، عتق ـ شبوة: 4.6، طور الباحة ـ لحج: 0.7، المحويت: 0.4ملم.

وحذر المركز المواطنين من التواجد أو عبور مجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار ومن عبور الجسور الأرضية عند هطول الأمطار وتدفق السيول، داعياً إلى الاحتماء من العواصف الرعدية.

كما حذر مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وفي خليج عدن والسواحل الجنوبية والشرقية.