أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 57882

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 57882
ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، اليوم، إلى 57 ألفا و882 شهيدا، و138 ألفا و95 مصابا.
وذكرت وزارة الصحة في غزة، أن من بين الضحايا 7,311 شهيدا، و26,045 مصابا، منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار في 18 مارس الماضي.
وأضافت أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت 59 شهيدا منهم (9 شهداء انتشال) و208 مصابين خلال الساعات الـ 24 الماضية، مشيرة إلى أن عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
وأشارت إلى أن حصيلة "شهداء المساعدات الإنسانية"، الذين وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية بلغت 17 شهيدا، وأكثر من 53 مصابا، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 805 شهداء، وأكثر من 5,252 مصابا.
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