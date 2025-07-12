أخبار اليمن : أمطار ورياح.. ما جديد الطقس في اليمن؟

أمطار ورياح.. ما جديد الطقس في اليمن؟توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار متفاوتة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات، واضطراب البحر في السواحل الجنوبية والشرقية وخليج عدن وأرخبيل سقطرى خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وأفاد المركز في نشرته الجوية، بأن من المتوقع هطول أمطار متفاوتة مصحوبة بالعواصف الرعدية على أجزاء من محافظات عمران، حجة، ريمة، ذمار، إب، الضالع، تعز ومرتفعات لحج.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة قد يرافقها الرعد على أجزاء من محافظات صعدة، المحويت، صنعاء، البيضاء، شبوة، حضرموت والسواحل الشرقية وسهل تهامة.

وأشار المركز إلى رياح شديدة إلى شديدة جداً على أرخبيل سقطرى ومعتدلة إلى شديدة السرعة على خليج عدن والسواحل الجنوبية والشرقية.

وبلغت كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24ساعة الماضية وتم قياسها في محطات الرصد الجوي في حجة: 7.6ملم، إب ـ بعدان: 6.6، المحويت: 0.6، قطاع الأرصاد ـ حدة: 0.6ملم.

وهطلت أمطار رعدية متفرقة متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، ذمار، ريمة، تعز، الضالع، لحج، أبين، شبوة وحضرموت وكانت خارج المحطات.

وحذر المركز المواطنين في المناطق الجبلية المتوقع هطول الأمطار عليها من العواصف الرعدية ومن التواجد أو عبور مجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.

كما حذر مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من ارتفاع الموج واضطرب البحر في أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الجنوبية والشرقية.