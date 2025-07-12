أخبار اليمن : الأونروا تحذر من عواقب صحية وخيمة في غزة

الأونروا تحذر من عواقب صحية وخيمة في غزةحذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم، من "عواقب صحية وخيمة" في قطاع غزة، نتيجة عدم توفر المياه النظيفة والصابون، واكتظاظ الملاجئ، وارتفاع درجات الحرارة، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.

وجددت الوكالة، في منشور عبر منصة "إكس"، مطالبتها بضرورة رفع الحصار والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق، بما يشمل مستلزمات النظافة الأساسية.

وأشارت "الأونروا" إلى أن الأطفال في غزة لا يستطيعون الاستحمام بصورة صحيحة، بسبب انقطاع المياه وندرة الصابون، مؤكدة أن حرارة الصيف والاكتظاظ في الملاجئ قد يؤديان إلى عواقب صحية خطيرة، في ظل تدهور الظروف الإنسانية.

ويشهد القطاع انهيارا شبه كامل في المنظومة الصحية، جراء الاستهداف المباشر للمستشفيات والمراكز الصحية، ومنع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى أزمة الوقود التي تهدد بتوقف ما تبقى من المرافق الصحية عن العمل، وذلك نتيجة استمرار إغلاق المعابر منذ مارس الماضي.