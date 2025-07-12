أخبار اليمن : نقص الوقود يهدد حياة المرضى في غزة

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المؤتمر نت - نقص الوقود يهدد حياة المرضى في غزة
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دوت الخليج -
نقص الوقود يهدد حياة المرضى في غزة
أفادت وزارة الصحة في غزة بأن "المرضى في مستشفيات القطاع على حافة الموت في كل يوم، حيث يتم الاستمرار في سياسة تقليل إدخال الوقود اللازم لعمل مولدات الكهرباء ومركبات الإسعاف"، وذلك بسبب الحصار الإسرائيلي المقروض على القطاع.
وأوضحت الوزارة في بيان، أنه "لا يتم إدخال الكميات التي تحتاجها أقسام العمل في المستشفيات، ما يجبرها على اتباع سياسة ترشيد وتقشف، تتمثل في إيقاف إمداد الكهرباء عن بعض الأقسام، وتأجيل أو وقف بعض الخدمات ومنها خدمات الغسيل الكلوي"، إضافة إلى "انخفاض القدرة على تشغيل العدد الكافي من مركبات الإسعاف، ما يضطر المواطنين إلى نقل المصابين والمرضى على العربات التي تجرها الحيوانات".
وحذّرت الوزارة من أنّ هذا النمط اليومي من "إدارة الكارثة" بات يضع الجميع أمام خطر محدق، في ظلّ العمل تحت ضغط دائم، ومن دون أي أفق لحلول عاجلة، داعية جميع المؤسسات إلى "وضع حد لهذه السياسة وهذه الكارثة المستمرة، وتوفير الكميات اللازمة لتشغيل المستشفيات، ومركبات الاسعاف بما يحقق إنقاذ الأرواح".
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امير السيد
محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام