أخبار اليمن : قذيفة للمرتزقة تقتل 5 أطفال في تعز

قذيفة للمرتزقة تقتل 5 أطفال في تعزاستشهد بمحافظة تعز مساء اليوم 5 أطفال جراء سقوط قذيفة مدفعية، أطلقها مرتزقة حزب الإصلاح التابع لتحالف العدوان الأمريكي، السعودي على منطقة العرسوم بجبل الحبيل في الهشمة بمديرية التعزية.

وأوضح مصدر محلي أن مرتزقة حزب الإصلاح، استهدفوا منطقة العرسوم بجبل الحبيل في الهشمة بقذيفة مدفعية، ما أدى إلى استشهاد خمسة أطفال من أهالي المنطقة.

وبحسب مصادر طبية فقد وصلت إلى مستشفى الرفاعي في الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم الجمعة جثامين الأطفال الشهداء وهم: مبارك ياسر على أحمد غالب الشرعبي العمر 14 سنة، أسامة أبوبكر أحمد علي العمر 12 سنة، بشير أكرم أحمد غالب العمر 12 سنة، أحمد علي مقبل عبدالله العتمي العمر 12 سنة، أنس جواد محمد صالح العمر 14 سنة.

وقد قُوبلت هذه الجريمة باستنكار واسع من قبل أبناء المحافظة وكافة أبناء الشعب اليمني، كونها ليست الأولى بل، تأتي في سياق مسلسل الجرائم التي يرتكبها مرتزقة العدوان بين الحين والآخر، بحق أبناء المحافظة، والتي تؤكد مدى استخفافهم بأرواح النساء والأطفال والمدنيين، حيث يتكرر من وقت لآخر الاستهداف المتعمد والمتكرر للأحياء المأهولة بالسكان.

وتشهد المناطق المحتلة في محافظة تعز، اختلالات أمنية متواصلة، وصراعات بين مرتزقة حزب الإصلاح والمليشيا المسلحة يذهب ضحيتها المواطنون، الذين يواجهون الكثير من المعاناة نتيجة تردي الأوضاع الخدمية والمعيشية وانعدام الأمن والاستقرار.