أخبار اليمن : احذروا.. أمطار وسيول واضطراب البحر

احذروا.. أمطار وسيول واضطراب البحرتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار متفاوتة الشدة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات، واضطراب البحر نتيجة الرياح الشديدة السرعة خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات تعز، إب، الضالع، ريمة، ذمار، المحويت، صنعاء، عمران، حجة، صعدة، ومرتفعات لحج وأبين وشبوة.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة قد يرافقها الرعد على أجزاء من سهل تهامة والساحل الغربي، الجوف، البيضاء ومرتفعات كل من حضرموت والمهرة.

ويتوقع أيضاً أن تكون الرياح شديدة إلى شديدة السرعة جداً على أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الجنوبية والشرقية.

وبلغت كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطات الرصد الجوي في البيضاء: 16.5 ملم، قاع البون-عمران: 14.6، حجة: 13، إب: 8.2، المحويت: 2.2، ريمة: 1.2ملم.

وهطلت أمطار متفرقة على بعض مناطق من محافظات تعز، الضالع، جنوب الحديدة، ذمار، صنعاء، صعده، لحج، أبين، شبوة، حضرموت والمهرة، وكانت خارج المحطات.

وحذر المركز المواطنين من العواصف الرعدية ومن التواجد أو عبور مجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.

كما حذر المواطنين في أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الجنوبية والشرقية خاصة مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من ارتفاع الموج واضطرب البحر.