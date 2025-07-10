أخبار اليمن : ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بغزة إلى 229

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بغزة إلى 229
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين الفلسطينيين إلى 229 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في 7 أكتوبر 2023.
وأفاد المكتب في بيان بأن "عدد الشهداء من الصحفيين ارتفع إلى 229 صحفيا منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد أحمد سلامة أبو عيشة، الذي يعمل محرراً ومصوراً صحفياً في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية".
وأشار إلى أن "أبو عيشة استشهد جراء استهدافه بشكل مباشر من طائرات الاحتلال الإسرائيلي المُسيّرة، أمام منزله بمنطقة السوارحة، غرب مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة".
وأدان المكتب بـ"أشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج"، داعياً الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وحمّل "الإعلامي الحكومي"، الاحتلال الإسرائيلي، والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا؛ المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النَّكراء الوحشية.
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