أخبار اليمن : أبو عبيدة يستنفر المقاومة

أبو عبيدة يستنفر المقاومةبارك الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، العمليتين الأخيرتين ضد قوات الاحتلال في الضفة الغربية، داعياً الشباب الفلسطينيين إلى الانتفاض وتصعيد المقاومة.

وقال أبو عبيدة في منشور على تليغرام اليوم الخميس "من الخليل إلى جنين يواصل الفدائيون عملياتهم البطولية ضد قوات الاحتلال وقطعان المغتصبين ردا على العدوان على الأقصى وتصاعد جرائم جيش العدو ومغتصبيه التي حولت حياة الفلسطينيين إلى جحيم لا يطاق".

وأضاف "ندعو شبابنا الأبطال لتصعيد الفعل المقاوم في كل مناطق الضفة والقدس، والانتفاض في وجه المعتدين لردعهم عن التمادي في جرائمهم وعن المضي قدما في مخطط ضم الضفة، قبل أن يضيع ما تبقى من فلسطين من بين أيدي شعبنا".

من جهتها، أعلنت سرايا القدس، أنها تبارك "العملية النوعية المزدوجة التي نفذها فدائيان فلسطينيان" في متجر بالقرب من مستوطنة غوش عتصيون جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت السرايا في سلسلة تدوينات عبر تلغرام، أن "العملية جاءت ردًا طبيعيًا ومشروعًا على مخططات الضم والتهجير التي يمارسها العدو في الضفة ومخيماتها وحرب الإبادة المستمرة بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة".

وقالت: "ندعو ثوار شعبنا الشجعان في كافة مدن الضفة المحتلة إلى تصعيد المواجهة والاشتباك المباشر مع قوات الاحتلال وقطعان مستوطنيه بكل الوسائل المتاحة لأن العدو لا يفهم إلا لغة القوة".

يأتي ذلك فيما يواصل الاحتلال تصعيد عدوانه على مدن الضفة الغربية ومناطق القدس عبر تنفيذه حملات اقتحام واسعة واعتقالات وهدم منازل الفلسطينيين، والتوسع في إنشاء المستوطنات غير القانونية، وسط تصريحات إسرائيلية داعية إلى ضم الضفة الغربية.