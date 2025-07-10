أخبار اليمن : انقلاب باص يقتل ويصيب 14 شخصاً في إب

انقلاب باص يقتل ويصيب 14 شخصاً في إبتوفي ثلاثة أشخاص وأصيب 11 آخرون اليوم، في حادث انقلاب باص ركاب في نقيل سمارة بمحافظة إب.

وأوضح نائب مدير مكتب الصحة والبيئة بالمحافظة بكيل الجحافي، أن الحادث أدى إلى وفاة رجلين وامرأة وإصابة 11 بينهم أربع حالات حرجة تم نقلها إلى مستشفيات المحافظة لتلقي العلاج.

ودعا السائقين والمواطنين إلى توخي الحيطة أثناء هطول الأمطار، وتجنب السير في بطون الأودية في ظل التوقعات باستمرار الأمطار الغزيرة.

