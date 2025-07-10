أخبار اليمن : موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة في صنعاء

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة في صنعاء
أقرت اللجنة العليا للاختبارات في اجتماعها اليوم برئاسة وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي، إعلان نتيجة اختبارات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 1446هـ الأسبوع المقبل.
وفي الاجتماع، استعرضت اللجنة تقرير قطاع المناهج وتخطيط التعليم التفصيلي حول إنجاز عملية تصحيح ورصد الدرجات والخطوات الاخيرة لاستكمال عملية المراجعة والإدخال الآلي للدرجات رغم الصعاب التي أفرزتها الظروف الاستثنائية الصعبة جراء استمرار العدوان.
وأكد الوزير الصعدي حرص الوزارة على إنجاح العملية الإختبارية باعتبارها أداة لقياس مستوى التحصيل العلمي للطلبة، منوها بجهود اللجان العاملة في الاختبارات وتخطيها كافة المعوقات التي أفرزتها المرحلة الراهنة.
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