أخبار اليمن : 82 شهيداً في غزة خلال 24 ساعة

82 شهيداً في غزة خلال 24 ساعةوصل 82 شهيداً و247 مصاباً إلى المستشفيات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية جراء العدوان الإسرائيلي المستمر.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، في بيان اليوم، ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ تجدد العدوان في 18 مارس 2025 إلى 7200 شهيداً و25615 جريحاً، ما يرفع إجمالي عدد الشهداء منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 57 ألفاً و762 شهيداً و137 ألفاً و656 مصاباً.

كما لفتت الوزارة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.