أخبار اليمن : صنعاء تستهدف مطار اللد بصاروخ باليستي

صنعاء تستهدف مطار اللد بصاروخ باليستيأعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم، عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية، استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان، أن القوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية نوعية، استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي نوع "ذوالفقار".

وذكر البيان أن العملية حققت هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في دوي صفارات الإنذار في أكثر من 300 بلدة ومدينة وهروع ملايين الصهاينة إلى الملاجئ، ووقف حركة الملاحة في المطار.

وأشار إلى أن العملية جاءت انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق الأشقاء في قطاع غزة.

وأكدت القوات المسلحة أنها بعون الله تعالى مستمرة في تطوير قدراتها وإمكاناتها، وبما يعزز من دورها في هذه المعركة دعما وإسنادا للشعب الفلسطيني، كما تعمل على توسيع عملياتها العسكرية الإسنادية بالضربات الصاروخية على الأهداف العسكرية والحيوية في فلسطين المحتلة، وكذلك ما يتعلق باستمرار الحصار البحري.

ولفت إلى أن هذه العمليات ستستمر حتى وقف العدوان على غزة، ورفع الحصار عنها.