أخبار اليمن : رياح قوية وأمطار متفرقة في هذه المناطق

رياح قوية وأمطار متفرقة في هذه المناطقتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات، وهبوب رياح شديدة السرعة على أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المحتمل هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات الضالع، تعز، إب، ذمار، ريمة، عمران، المحويت، حجة ومرتفعات أبين ولحج.

ومن المتوقع هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات حضرموت، شبوة، البيضاء، صنعاء وصعدة وسهل تهامة.

وأشار المركز إلى احتمال هبوب رياح شديدة السرعة إلى شديدة جداً على أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية.

وبلغت كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ 24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطات الرصد الجوي في ذمار: 45.8ملم، إب- السدة: 28.6، صنعاء: 13.9، صعدة: 12، البيضاء: 11.6ملم.

وهطلت أمطار متفرقة على أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية.

وحذر المركز المواطنين من العواصف الرعدية ومن التواجد أو عبور مجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار داعياً إلى الاحتماء من العواصف الرعدية.

كما حذر مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية.