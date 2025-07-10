أخبار اليمن : حماس توافق على إطلاق سراح 10 أسرى

حماس توافق على إطلاق سراح 10 أسرىأعلنت حركة حماس أنها وافقت على إطلاق سراح عشرة أسرى للاحتلال، «في إطار حرصها على إنجاح المساعي الجارية»، مؤكدة «العمل بجدّية وبروح إيجابية مع الوسطاء لتجاوز العقبات».

وأشارت الحركة، في بيان مساء اليوم، إلى أن قيادتها «تواصل جهودها المكثفة والمسؤولة لإنجاح جولة المفاوضات الجارية، سعياً للتوصّل إلى اتفاق شامل يُنهي العدوان على شعبنا، ويُؤمّن دخول المساعدات الإنسانية بشكل حر وآمن، ويخفف المعاناة المتفاقمة في قطاع غزة».

كما أعلنت أنها «في إطار حرصها على إنجاح المساعي الجارية، أبدت المرونة اللازمة، ووافقت على إطلاق سراح عشرة أسرى»، فيما «تبقى النقاط الجوهرية قيد التفاوض، وفي مقدّمتها: تدفّق المساعدات، وانسحاب الاحتلال من أراضي القطاع، وتوفير ضمانات حقيقية لوقف دائم لإطلاق النار».

وأشارت حماس إلى أنه «على الرغم من صعوبة المفاوضات حول هذه القضايا حتى الآن بسبب تعنت الاحتلال، فإننا نواصل العمل بجدّية وبروح إيجابية مع الوسطاء لتجاوز العقبات وإنهاء معاناة شعبنا وضمان تطلعاته في الحرية والأمن والحياة الكريمة».