أخبار اليمن : مشاهد استهداف السفينة ETERNITY C

مشاهد استهداف السفينة ETERNITY Cوزع الإعلام الحربي مساء اليوم، مشاهد لعملية استهداف وإغراق السفينة "ETERNITY C" في البحر الأحمر والتي كانت متجهة إلى ميناء أم الرشراش في فلسطين المحتلة.

وأظهرت المشاهد، النداء التحذيري الذي وجهته القوات البحرية اليمنية لطاقم السفينة، وعدم تجاوبه معها قبل التعامل العسكري مع السفينة.

ووثقّت المشاهد لحظة استهداف السفينة بزوارق بحرية مسيرة وصواريخ باليستية ومجنحة، وإصابتها بصورة مباشرة، وغرق السفينة بالكامل في البحر.

وكانت القوات المسلحة اليمنية أعلنت اليوم، استهداف السفينة "ETERNITY C " التي كانت متجهة إلى ميناء أم الرشراش بفلسطين المحتلة، ما أدى إلى إغراقها، موضحة أن استهداف السفينة جاء بعد قيام الشركة التي تتبعها والسفينة نفسها باستئناف التعامل مع ميناء أم الرشراش، وكذا بعد أن رفض طاقم السفينة نداءات وتحذيرات القوات البحرية اليمنية.