أخبار اليمن : الخطري تطمئن على صحة إيمان عاطف

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الخطري تطمئن على صحة إيمان عاطف

قامت الأمين العام المساعد لقطاع المرأة بالمؤتمر الشعبي العام الأستاذة فاطمة الخطري، بزيارة الأستاذة إيمان حمود عاطف، للاطمئنان على صحتها بعد تعرضها لوعكة صحية طارئة استدعت نقلها لأحد مستشفيات أمانة العاصمة. الخطري تطمئن على صحة إيمان عاطفقامت الأمين العام المساعد لقطاع المرأة بالمؤتمر الشعبي العام الأستاذة فاطمة الخطري، بزيارة الأستاذة إيمان حمود عاطف، للاطمئنان على صحتها بعد تعرضها لوعكة صحية طارئة استدعت نقلها لأحد مستشفيات أمانة العاصمة. واطمأنت الخطري خلال الزيارة ومعها رئيسة دائرة المرأة بالأمانة العامة تهاني الأشموري، على صحة إيمان عاطف، ناقلة إليها تحيات وتمنيات قيادات المؤتمر لها بالشفاء العاجل. من جانبها عبّرت الأستاذة إيمان عاطف عن الشكر والامتنان على هذه الزيارة.. داعيةً الله أن يديم على الجميع الصحة والعافية.

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