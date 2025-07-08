أخبار اليمن : مشاهد استهداف وإغراق السفينة "ماجيك سيز"

دوت الخليج -

مشاهد استهداف وإغراق السفينة "ماجيك سيز"

وزع الإعلام الحربي مساء اليوم، مشاهد لعملية استهداف وإغراق السفينة "ماجيك سيز" في البحر الأحمر. مشاهد استهداف وإغراق السفينة "ماجيك سيز"وزع الإعلام الحربي مساء اليوم، مشاهد لعملية استهداف وإغراق السفينة "ماجيك سيز" في البحر الأحمر. وأظهرت المشاهد رفض طاقم السفينة التجاوب مع نداءات وتحذيرات القوات البحرية قبل التعامل العسكري معها. ووثقت لحظة استهداف السفينة "ماجيك سيز" بزوارق بحرية مسيرة قبل تنفيذ القوات الخاصة في البحرية عملية الاقتحام، وغرق السفينة بالكامل في البحر. وكانت القوات المسلحة أعلنت أمس استهداف السفينة "ماجيك سيز" التابعة لشركة انتهكت حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.. موضحة أن عملية الاستهداف جاءت بعد نداءات وتحذيرات وجهتها القوات البحرية اليمنية للسفينة، إلا أن طاقمها رفض كل تلك التحذيرات.

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