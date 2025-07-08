أخبار اليمن : الأونروا: حياة أطفال غزة موسومة بالحرب والدمار

الأونروا: حياة أطفال غزة موسومة بالحرب والدماراعتبرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم، أن حياة الأطفال في قطاع غزة الذين يشكلون نحو نصف عدد السكان وسمت بـ"الحرب والدمار".

وقالت الوكالة الأممية في بيان: "يُشكّل الأطفال نصف عدد السكان في غزة، وحياتهم موسومة بالحرب والدمار".

وأوضحت "الأونروا" أن الأطفال يقضون أوقاتهم خارج الصفوف الدراسية، ومجبرون على النزوح المتكرر، ويكادون لا يجدون ما يأكلونه.

وشددت على أهمية وقف إطلاق النار في قطاع غزة من الأجل الأطفال ولمستقبل أفضل في المنطقة.

ونهاية يونيو الماضي، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في تصريح صحفي، أن نحو 112 طفلا فلسطينيا يدخلون المستشفيات بقطاع غزة يوميا لتلقي العلاج من سوء التغذية منذ بداية العام الجاري، جراء الحصار الإسرائيلي.

ويغلق الكيان الإسرائيلي منذ 2 مارس الماضي بشكل محكم معابر غزة أمام شاحنات إمدادات ومساعدات مكدسة على الحدود، ولا تسمح إلا بدخول بضع الشاحنات فقط، بينما يحتاج الفلسطينيون في غزة إلى 500 شاحنة يوميا كحد أدنى.