أخبار اليمن : بن حبتور يفتتح المؤتمر العلمي التاسع لجامعة 21 سبتمبر

بن حبتور يفتتح المؤتمر العلمي التاسع لجامعة 21 سبتمبرافتتح عضو المجلس السياسي الاعلى الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور اليوم بصنعاء، وبحضور نائب رئيس الوزراء محمد مفتاح، فعاليات المؤتمر العلمي التاسع لجامعة 21 سبتمبر للعلوم الطبية والتطبيقية، لمناقشة تخرج بحوث الدفعة الثالثة كلية الطب.

وخلال افتتاح المؤتمر بارك بن حبتور هذا التخرج الذي سيلبي احتياج المجتمع الذي لا يزال يعاني من نقص وثغرات، وأن هذا التدفق من الخريجين يساهم في سد الاحتياج والثغرات في المجتمع، مشيداً بتركيز هذا المؤتمر على ابحاث الطلاب التي ركزت بحسب شرح المختصين في المؤتمر على فجوات وموضوعات تنظيمة وحل العديد من المشاكل في الجانبين الطبي والصحي.

وطمئن الدكتور بن حبتور طلاب وطالبات جامعة 21 سبتمبر بأن الجامعة تحضى باهتمام القيادة السياسية، مؤكداً بأن شهادات الجامعة ستكون من أفضل الشهادات في الجمهورية اليمنية، ولن يكون هناك ما يعيق الطلاب، وأن الشعب اليمني سيتجاوز التحديات والعراقيل واجراءات التي يضعها المرتزقة سواء البنك المركزي او البطائق الشخصية والجوازات وغيرها، إلا ان الشعب اليمني سيتجاوزها كما تجاوز التحديات والعراقيل سابقا.

من جانبه حث وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان الطلاب والطالبات الخريجين، على التسلح بالضمير المهني والانساني الى جانب ما اكتسبوه من علم ومعرفة خلال دراستهم حتى أصبحو أطباء، وأن يتعاملو كأطباء يقدمو خدمة طبية نبيلة مع بشر وليس مع سلعة، آملاً أن يكونو كوادر طيبة بعيدا عن العديد من الممارسات السيئة الحاصلة في الوسط الطبي والصحي.

وعبر نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي الدكتور حاتم الدعيس، عن سعادته بمشاركته هذه الفعالية العلمية المهمة، ومشيداً بما تحققه جامعة 21 سبتمبر بقيادة الدكتور مجاهد معصار، وفي مقدمتها إقامة الفعاليات والموتمرات العلمية بشكل متواصل وبمواضيع ومحاور مختلفة، تسهم جميعها في تخريج كوادر مؤهلة.

بدوره قال رئيس جامعة 21 سبتمبر رئيس المؤتمر الدكتور مجاهد معصار، إن الجامعة تودع الدفعة الثالثة كلية الطب الى الامتياز ثم الى ميدان العمل الطبي، وأنهم سيكونون خير من يمثل الجامعة بتقديم خدمة طبية ذات جودة، منوها الى تخرج 1500 طبيب مؤهل من الجامعة خلال الاعوام الماضية، وهو رقماً قياسياً مقارنة بالكثير من الجامعات، ليس على مستوى اليمن فقط بل على مستوى الوطن العربي، معبراً عن ثقته بأن طلاب الجامعة من أكفأ الخريجين نظراً للبيئة التعليمية والمعرفية العالية في الجامعة.

وأضاف "المؤتمر محطة علمية متميزة وثمرة جهد وإصرار طلابنا المجتهدين، ودليل على اهتمام الجامعة بالتدريب والتأهيل، إيماناً منها بأن تطوير البحث العلمي هو مفتاح التنمية المستدامة والارتقاء بالخدمات الصحية، كما يأتي هذا المؤتمر في إطار رؤية الجامعة لتعزيز ثقافة البحث العلمي وتحفيز الطلاب التفكير والابداع بما يواكب التغيرات المتسارعة في عالم الطب".

وكان نائب رئيس الجامعة نائب رئيس المؤتمر الدكتور مطيع ابو عريج قد القى كلمة ترحيبية، أوضح خلالها أن المؤتمر يناقش 37 بحثاً للخريجين من الدفعة الثالثة كلية الطب، حيث أشرف على هذه البحوث اساتذة ومختصين ذوي كفاءة وخبرة، آملاً نجاح المؤتمر بمخرجات تلبي تطلعات الجامعة والخريجين والوسط الطبي بشكل عام.

من جهتها استعرضت أمين عام المؤتمر العلمي التاسع الدكتورة سلوى الغميري، عدد من الانجازات التي تحققها جامعة 21 سبتمبر، وفي مقدمتها التركيز على أن تكون مخرجات الجامعة مؤهلة ومسلحة بالعلم والبحوث، وأن تخرج الدفعة الثالثة من كلية الطب هي من ثمار تلك الجهود والاهداف التي وضعت نصب أعين قيادة وإدارة الجامعة.

وأشارت الى الجهود التي تبدل حتى تخريج الطلاب والطالبات كون إعداد الطبيب ليس بالامر السهل، خاصة أن تنجح الجامعة برفد الوسط الطبي خلال عامين فقط بأكثر من الف طبيب وطبيبة، بعد سنين من الجد والاجتهاد والمثابرة، ودفعة جديدة قادرة ومتمكنة لخدمة الوطن والمواطنين متسلحين بأدواتهم العلمية والمعرفية والخبرات التي راكموها واكتسبوها خلال سنين دراستهم.

من جانب آخر أوضح عضو اللجنة العلمية بالمؤتمر استشاري جراحة المخ والاعصاب والعمود الفقري الدكتور محمد شمس الدين، أن هذا الحراك العلمي الذي تنظمه جامعة 21 سبتمبر يمثل سابقة رائعة، لتعزيز العلم والمعرفة لدى الطلاب والخريجين، متمنياً من بقية الجامعات أن تحذو حذو جامعة 21 سبتمبر لما فيه مصلحة التعليم الجامعي والطب والوطن بشكل عام.

وأشار الى أهمية البحوث العلمية والتنافس فيها لتقديم الأفضل ومواكبة ما توصل إليه العلم الحديث، والاطلاع على آخر العلوم والابحاث العلمية والتقنية، والذي سيعود بالفائدة على الخريجين والقطاعين الطبي والصحي والمجتمع اليمني بشكل عام.