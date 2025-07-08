أخبار اليمن : حصيلة جديدة لضحايا العدوان على غزة

حصيلة جديدة لضحايا العدوان على غزةأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع إلى 57 ألفاً و575 شهيداً، و136 ألفاً و879 مصاباً منذ 7 أكتوبر 2023.

وذكرت الوزارة في بيان، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الماضية، 52 شهيدا (منهم 3 شهداء انتشال)، و262 مصابا، مضيفة أن حصيلة شهداء المساعدات خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 8 شهداء، وأكثر من 74 مصابا، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا للمستشفيات إلى 766 شهيدا، وأكثر من 5044 مصابا.

وأضافت أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 18 مارس الماضي ارتفعت إلى 7013 شهيدا، و24838 مصابا، بالإضافة إلى عدد من الضحايا تحت الأنقاض والركام لم تستطع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

يذكر أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تزداد تعقيدا بسبب منع الاحتلال الإسرائيلي دخول المساعدات الإنسانية للسكان، واستمرار القصف على كافة المناطق، وما تبقى من منشآت طبية وخدمية وخيام النازحين.