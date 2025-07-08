أخبار اليمن : بعد عملية بيت حانون.. أبو عبيدة يتوعد نتنياهو

بعد عملية بيت حانون.. أبو عبيدة يتوعد نتنياهوأكد الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، أنّ عملية بيت حانون المركبة هي ضربةٌ إضافيةٌ سددها المجاهدون لهيبة جيش الاحتلال ووحداته، "في ميدانٍ ظنّه الاحتلال آمناً بعد أن لم يُبقِ فيه حجراً على حجر".

وأضاف، في منشور على منصة "تلغرام"، أنّ معركة الاستنزاف التي يخوضها المقاتلون مع الاحتلال الإسرائيلي من شمال قطاع غزة إلى جنوبه "ستكبّده كل يومٍ خسائر إضافية".

وتوّعد أبو عبيدة أنّ الاحتلال سيفشل في تخليص جنوده من "الجحيم"، إن نجح في ذلك سابقاً، لافتاً إلى إمكانية أسر المزيد لاحقاً.

وحذّر أبو عبيدة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من أنّ "القرار الأكثر غباءً" الذي يتخذه هو الإبقاء على القوات الإسرائيلية داخل قطاع غزة.

وشدّد أبو عبيدة على أنّ صمود الشعب الفلسطيني وبسالة مقاوميه هما حصراً ما يصنعان المعادلات ويرسمان معالم المرحلة المقبلة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن في وقت سابق اليوم مقتل 5 من جنوده وإصابة 14 آخرين في الكمين الذي تعرض له الليلة الماضية في بيت حانون.