أخبار اليمن : الأرصاد يحذر من السيول وارتفاع الموج

الأرصاد يحذر من السيول وارتفاع الموجتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار متفاوتة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات، وهبوب رياح نشطة تؤدي إلى اضطراب البحر خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات تعز، إب، الضالع، البيضاء، مرتفعات لحج، أبين وشبوة.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات ذمار، ريمة، صنعاء، المحويت، حجة، عمران وصعدة، وأجزاء من السواحل الشرقية والمناطق المحاذية لها.

ووفق المركز قد تهب رياح نشطة إلى شديدة السرعة حول أرخبيل سقطرى وفي خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية.

وبلغت كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطات الرصد الجوي في السدة- إب: 12ملم، طور الباحة- لحج: 1ملم، كما هطلت أمطار متفرقة متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات أبين، تعز، الضالع، إب، ذمار، صنعاء وصعدة.

وحذر المركز المواطنين من التواجد أو عبور مجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار ومن عبور الجسور الأرضية عند تدفق السيول، داعياً إلى الاحتماء من العواصف الرعدية.

كما حذر مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية.