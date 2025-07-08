عاجل: إلغاء مأدبة الغذاء قبل مواجهة الريال وباريس سان جيرمان

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أفاد الصحفي خوسيه فيليكس دياز عبر صحيفة ماركا أن مأدبة الغداء الرسمية المعتادة التي تسبق المباريات الكبرى لن تُعقد هذه المرة بين إدارتي ريال مدريد وباريس سان جيرمان، وذلك نتيجة توتر العلاقات بين الناديين.

ورغم تواجد فلورنتينو بيريز وناصر الخليفي في نفس المنصة لحضور اللقاء، إلا أنه لن يحدث أي تواصل يُذكر بينهما، في مؤشر واضح على الفتور بين الطرفين قبل المواجهة المنتظرة، وذلك بسبب الأحداث التي جمعت بين الناديين خلال الفترة الماضية، وآخرها استياء النادي الباريسي من انتقال كيليان مبابي للريال.