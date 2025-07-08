عاجل: ميسي ورونالدو.. هل يتجدد الصراع التاريخي في دوري روشن؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – يحلم عشاق الكرة السعودية والعالمية برؤية نسخة جديدة من الصراع الأسطوري بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، وهذه المرة على أرض ملاعب المملكة، إذا ما اكتمل انتقال النجم الأرجنتيني إلى دوري روشن.

الصراع الذي أشعل الليغا بين عامي 2009 و2018، عندما ارتدى ميسي قميص برشلونة ورونالدو ألوان ريال مدريد، قد يتجدد في المملكة، حيث سجلا معًا مواجهات لا تُنسى، وأرقامًا تاريخية لا تزال محفورة في ذاكرة الجماهير.

خلال تلك الفترة، سجل ميسي 26 هدفًا في الكلاسيكو، منها 20 في حضور رونالدو، بينما هز الأخير الشباك 18 مرة، وامتد تنافسهما لدوري أبطال أوروبا والكرة الذهبية، إذ يتفوق ليو بـ8 كرات مقابل 5 للنجم البرتغالي.

وتوج ميسي بمونديال 2022 مع الأرجنتين، بينما يتطلع النجمان لخوض كأس العالم السادسة في 2026، في خطوة أخيرة تُضاف إلى ملحمة كروية خالدة.

انضمام ميسي المحتمل لن ينعش التنافس مع رونالدو فقط، بل قد يدفع المزيد من النجوم العالميين للقدوم إلى الدوري السعودي.. فهل نشهد حقبة كلاسيكو الشرق قريبًا؟