اخبار الخليج / اخبار اليمن

عاجل: غونزالو غارسيا .. اللاعب الوحيد الذي فعلها في مونديال الأندية

0 نشر
0 تبليغ

  • عاجل: غونزالو غارسيا .. اللاعب الوحيد الذي فعلها في مونديال الأندية 1/2
  • عاجل: غونزالو غارسيا .. اللاعب الوحيد الذي فعلها في مونديال الأندية 2/2

شكرا لاهتمامكم بخبر غونزالو غارسيا .. اللاعب الوحيد الذي فعلها في مونديال الأندية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – دخل النجم الإسباني غونزالو غارسيا تاريخ كأس العالم للأندية من أوسع أبوابه، بعدما أصبح اللاعب الوحيد الذي سجل أو صنع هدفًا في كل مباراة خاضها خلال البطولة بنسختها الحديثة.

غارسيا، الذي نال ثقة المدرب تشابي ألونسو، قدم مستويات لافتة جعلته واحدًا من أبرز نجوم البطولة، وأكد جدارته بتمثيل الريال في ذلك المحفل العالمي ، وذلك بتسجيل 4 أهداف وصناعة هدفًا في خمس مباريات.

الكلمات الدلائليه
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

Advertisements

قد تقرأ أيضا