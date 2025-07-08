عاجل: غونزالو غارسيا .. اللاعب الوحيد الذي فعلها في مونديال الأندية

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – دخل النجم الإسباني غونزالو غارسيا تاريخ كأس العالم للأندية من أوسع أبوابه، بعدما أصبح اللاعب الوحيد الذي سجل أو صنع هدفًا في كل مباراة خاضها خلال البطولة بنسختها الحديثة.

غارسيا، الذي نال ثقة المدرب تشابي ألونسو، قدم مستويات لافتة جعلته واحدًا من أبرز نجوم البطولة، وأكد جدارته بتمثيل الريال في ذلك المحفل العالمي ، وذلك بتسجيل 4 أهداف وصناعة هدفًا في خمس مباريات.