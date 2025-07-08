عاجل: سعر الدولار اليوم في سوريا الثلاثاء 8 يوليو 2025.. استقرار الليرة

شكرا لاهتمامكم بخبر سعر الدولار اليوم في سوريا الثلاثاء 8 يوليو 2025.. استقرار الليرة والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - استقر سعر الدولار اليوم في سوريا، خلال تعاملات الثلاثاء 8 يوليو/ تموز 2025، في السوقين السوداء بمختلف المدن.

توقّع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد السوري نموًا متواضعًا بنسبة 1% خلال عام 2025، بعد انكماش قدره 1.5% في عام 2024، وذلك في ظل تحديات اقتصادية حادة وظروف سياسية معقدة تمر بها البلاد.

وقال البنك، في بيان صحفي صدر الإثنين، إن تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا يوفر بعض الفرص الإيجابية، لكنه شدد على أن هذه الفرص ما تزال محدودة في ظل استمرار تجميد الأصول، وصعوبة الوصول إلى النظام المصرفي العالمي، وهو ما يُقيّد تدفقات الطاقة والمساعدات الإنسانية ويعرقل حركة التجارة والاستثمار.

وأوضح التقرير الصادر بعنوان «تقييم الاقتصاد الكلي والمالية العامة في سوريا – 2025»، أن المسار الاقتصادي السوري يواجه صعوبات شديدة، مدفوعة بالتغيرات السياسية الداخلية، والاضطرابات الإقليمية، والتأثير العميق للعقوبات الغربية، إلى جانب تنامي الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية، وانتشار التجارة غير المشروعة منذ اندلاع النزاع في عام 2011.

ووفقًا للتقرير، فقد تسببت الحرب المستمرة منذ أكثر من 14 عامًا في أضرار جسيمة لبنية الاقتصاد السوري، حيث تقلّص الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 50% مقارنة بعام 2010، بينما تراجع متوسط دخل الفرد إلى نحو 830 دولارًا فقط خلال عام 2024، وهو ما يقل عن الحد الأدنى المعتمد دوليًا للدول ذات الدخل المنخفض.

كما كشف التقرير أن واحدًا من كل أربعة سوريين يعيش في فقر مدقع، في حين أن ثلثي السكان يعانون من الفقر ضمن تصنيف الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى، وسط أزمة سيولة خانقة ناجمة عن نقص شديد في العملة الورقية واضطرابات حادة في تداول الليرة السورية.

سعر الدولار في نشرة الصرف

أبقى مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار مقابل الليرة في البنوك عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرات للبيع، وبلغ السعر الوسطي 11,055 ليرة للدولار الواحد.

كما حدد سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية نحو 12942.60 ليرة للشراء، و13072.02 ليرة للبيع.

أما الليرة التركية، فقد تم سجلت سعرها مستوى 275.26 ليرة سورية للشراء، و278.02 ليرة للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية في السوق الموازية بدمشق 10000 ليرة للشراء، و10050 ليرة للبيع.

أما في حلب، فقد بلغ سعر صرف الدولار حوالي 10000 ليرة للشراء، و10050 ليرة للبيع.

وحقق سعر الدولار بالسوق السوداء في إدلب نحو 10000 ليرة للشراء، و10050 ليرة للبيع.

وفي الحسكة، وصل سعر الدولار إلى 10125 ليرة للشراء، و10200 ليرة للبيع.

100 دولار تساوي كم ليرة سورية اليوم؟

يعادل تحويل 100 دولار في مصرف سوريا المركزي مستوى 1.300 مليون ليرة، وفقًا لتعاملات اليوم.

سعر اليورو اليوم في السوق السوداء

تحدد سعر اليورو مقابل الليرة في السوق السوداء عند 11746 ليرة للشراء، و11809 ليرة للبيع.

سعر الليرة التركية اليوم في السوق السوداء



قٌدر سعر صرف الليرة التركية اليوم في السوق السوداء بقيمة 248 ليرة للشراء، و251 ليرة للبيع.

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