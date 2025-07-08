عاجل: بنصيحة للملياردير.. ديسانتيس يدخل على خط خلاف ترامب وماسك

شكرا لاهتمامكم بخبر بنصيحة للملياردير.. ديسانتيس يدخل على خط خلاف ترامب وماسك والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - دخل حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية، الجمهوري البارز، رون ديسانتيس، على خط الخلاف بين الرئيس دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك.

وبحسب موقع “بوليتيكيو” الأمريكي فقد وجه ديسانتيس رسالة إلى إيلون ماسك مفادها: انسَ تأسيس حزب جديد.

وأضاف “أن ماسك يجب أن يترشح للرئاسة إما للجمهوريين أو يساعد في تمرير التعديلات الدستورية التي تتعامل مع حدود الولاية والميزانية المتوازنة”.

ديسانتيس، الذي بدأ حملته الرئاسية التي انتهت مبكرا إلى جانب ماسك في فعاليةٍ على منصة إكس للتواصل الاجتماعي شابها خللٌ فني، قدّم اقتراحاته بشأن خطة الملياردير البارز لإنشاء حزبٍ ثالثٍ لمنافسة الجمهوريين والديمقراطيين.

وكان ماسك قد أعلن عن إطلاق “حزب أمريكا” نهاية الأسبوع الماضي.

وقال ديسانتيس عقب مؤتمر صحفي متعلق بالتعليم في جاكسونفيل: “أعتقد أن واشنطن بحاجة إلى إصلاح شامل بنسبة 100 %، لكنني لا أعتقد أن طرفًا ثالثًا سيفعل ذلك”.

ديسانتيس، الذي قدّم تعليقه دون أي أسئلة من الصحفيين، أشاد بجهود ماسك السابقة، بما في ذلك مساعدة الجمهوريين في انتخابات عام 2024 ومساعيه لكبح الإنفاق الحكومي، لكنه قال إن إنشاء حزب ثالث من المرجح أن ينتهي بفوز الديمقراطيين في الانتخابات.

وأضاف ديسانتيس: “أنا جمهوري، ولا أريد أن أرى ذلك يحدث”.

وجاء سعي ماسك لإنشاء حزب ثالث بعد خلافاته مع الرئيس دونالد ترامب حول “مشروع القانون الكبير الجميل” الذي سُنّ حديثًا، والذي وصفه ماسك بأنه مُبذر.

وكان لديسانتيس خلافاته الخاصة مع ترامب، لكنه بدا وكأنه قد وضع هذه الخلافات جانبًا مؤخرًا .

لم ينتقد ديسانتيس مشروع القانون الضخم الذي طرحه الحزب الجمهوري، لكنه تجنب الإشادة به. ولم ينض محاكم فلوريدا إلى نظرائه الجمهوريين في الدعوة إلى إقراره في وقت سابق من هذا العام، بل انتقد في وقت ما اقتراحَ فرض حظر مؤقت على قوانين الولايات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. وقد حُذف هذا البند من النسخة النهائية.

أحد الجمهوريين الذين صوتوا ضد مشروع القانون هو النائب توماس ماسيه ، وهو جمهوري من كنتاكي دعم حملة ديسانتيس للرئاسة وظهر إلى جانبه في فعاليات في ولاية أيوا.

صرح ديسانتيس للصحفيين قائلاً بأنه: “لدينا مشكلة في الحزب الجمهوري لأن عددًا كبيرًا من أعضاء الكونغرس الجمهوريين يتعهدون بتحمل نفقات الحملات الانتخابية، ثم يتخلفون عن ذلك بعد توليهم مناصبهم”.

وأكد على ضرورة كشف هذه المشكلة والإشارة إليها خلال الحملات التمهيدية.

لكن ديسانتيس أضاف بعد ذلك: “لا أعتقد أن انتخاب عدد قليل من الأشخاص الأفضل سيغير المسار”.

واعتبر ديسانتيس أن ماسك سيكون له “تأثير هائل” إذا ركز على حثّ المجالس التشريعية للولايات على الانضمام إلى ولايات مثل فلوريدا في الدعوة إلى تعديل دستوري يُلزم الكونغرس بإقرار ميزانية متوازنة.

وأشار إلى أن تعديلاً يفرض قيوداً على مدة ولاية أعضاء الكونغرس سيكون مُفيداً أيضاً.

وقال ديسانتيس: “ستشهدون تغييرات إيجابية كبيرة جدًا. عليكم تغيير الحوافز والهياكل التنظيمية هناك… الأمر في متناول أيدينا”.

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