عاجل: قبل انطلاق دوري روشن .. لوائح جديدة لإنهاء جدل المدرجات وأسعار التذاكر المرتفعة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – في إطار الاستعداد لانطلاق الموسم الجديد من دوري روشن، عقدت رابطة الدوري السعودي للمحترفين اجتماعًا مع ممثلي الأندية لمناقشة تعديلات مقترحة على اللوائح التشغيلية المنظمة للمباريات.

وفقًا للتقارير، جاء الاجتماع استجابة للملاحظات التي رُصدت خلال الموسم الماضي، سواء من الأندية أو الجمهور، في خطوة تهدف إلى تحسين تجربة “يوم المباراة” وتعزيز الحضور الجماهيري.

ركز الاجتماع على عدد من النقاط المثيرة للجدل خلال الموسم الماضي، أبرزها:

-مراجعة نسبة توزيع المدرجات بين جماهير الفريقين، على أن تكون الغالبية للفريق المستضيف (المقترح: تعديل نسبة 30/70).

-مقترحات لمعالجة تضخم أسعار تذاكر الفريق الضيف لضمان العدالة بين الجماهير.

-عرض مرئيات الرابطة حول تحسين تجربة يوم المباراة وتقييم التحديات السابقة.

-فتح المجال للأندية لتقديم الملاحظات والاقتراحات قبل اعتماد اللوائح المعدلة.

-تركيز على التوازن بين مصالح الأندية والجماهير بما يتماشى مع تطلعات الموسم المقبل.