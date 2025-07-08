عاجل: مقتل 5 جنود إسرائيليين وإصابة 14.. «كمين مزدوج» شمالي غزة

شكرا لاهتمامكم بخبر مقتل 5 جنود إسرائيليين وإصابة 14.. «كمين مزدوج» شمالي غزة والان مع التفاصيل



أعلن الجيش الإسرائيلي صباح الثلاثاء، مقتل 5 جنود خلال عملية عسكرية في منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة.

ووفق القناة الـ12 العبرية، فإن 4 من القتلى ينتمون إلى كتيبة “نيتسح يهودا”، والخامس من اللواء الشمالي التابع لفرقة غزة.

كما أصيب 14 جنديًا آخرين، بينهم اثنان بجروح خطيرة.

ووفقًا لما سمح بنشره، فإن اسمي جنديين من القتلى أُجيز الإعلان عنهما حتى الآن، هما الرقيب أول مئير شمعون عمار (20 عامًا) والجندي موشيه نسيم فرش (20 عامًا)، وكلاهما من سكان القدس.

تفاصيل الحادث



وقع الحادث الليلة الماضية قرابة الساعة العاشرة مساءً، عندما اجتاز جنود من كتيبة 97 “نيتسح يهودا”، التي تعمل تحت قيادة اللواء الشمالي، محورًا مركزيًا في منطقة بيت حانون.

كان ذلك جزءًا من هجوم واسع نفذه اللواء الشمالي في المنطقة.

وخلال العملية، تعرضت القوة لانفجار عبوة ناسفة استهدفت الجنود المشاة الذين كانوا ينشطون في الميدان.

وأثناء محاولات إخلاء الجرحى من المكان، تعرّضت القوة لإطلاق نار كثيف.

خسائر إضافية



إلى جانب الجنود الخمسة الذين قُتلوا، أُصيب جنديان بجروح خطيرة، و12 آخرون بجروح بدرجات متفاوتة، وتم إجلاؤهم لتلقي العلاج في المستشفيات. وقد تم إبلاغ عائلاتهم.

كما أُفيد بأن قوة الإخلاء التي أُرسلت لمساعدة الجرحى تعرّضت هي الأخرى لإطلاق نار أثناء أداء مهمتها.

تحقيق أولي.. لماذا لم تُرصد العبوة؟



أوضح الجيش أن المنطقة التي وقعت فيها الحادثة كانت قد تعرضت لهجوم جوي في الأيام الأخيرة ضمن التحضيرات للمناورات البرية.

ومع ذلك، لم يتضح حتى الآن كيف تمكّنت القوة من المرور فوق العبوة الناسفة، وما إذا كان هناك خلل استخباراتي أو ميداني أدى إلى ذلك. ولا يزال التحقيق جارٍ.

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