عاجل: دفعة مزدوجة للقادسية قبل انطلاق المعسكر الأوروبي

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أكدت تقارير صحفية جاهزية الثنائي جهاد ذكري وسيف رجب للمشاركة من اليوم الأول في المعسكر الخارجي لفريق القادسية، الذي يمتد من 9 يوليو حتى 10 أغسطس ويشمل هولندا، إسبانيا، وإنجلترا.

وتعافى ذكري من إصابة عضلية، بينما أنهى رجب برنامجه التأهيلي بعد إصابة في الكتف، ما يمهد لمشاركتهما الكاملة في التحضيرات للموسم الجديد.

وسيتجمع اللاعبون والأجهزة الإدارية والفنية في هولندا الأربعاء، بعد السماح لهم بالسفر مباشرةً من بلدانهم.

في المقابل، يغيب عن انطلاقة المعسكر جوليان كينونيس بعد تتويجه بالكأس الذهبية مع المكسيك، إلى جانب أحمد الكسار، وتركي العمار، وعبدالله السالم، بعد مشاركتهم مع المنتخب السعودي في البطولة ذاتها.