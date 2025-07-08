عاجل: سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025

عدن - ياسمين عبد العظيم - ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025، في ثالث أيام العمل بالبنوك الحكومية والخاصة، العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصومال سجل نموًا ملحوظًا بنسبة تجاوزت 119% خلال عام 2024، ليصل إلى 127.7 مليون دولار، مقارنة بـ58.2 مليون دولار في عام 2023.

ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع زيارة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى مدينة العلمين، ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن عدد من القضايا الإقليمية والقارية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح البيان الصادر عن الجهاز، أن الصادرات المصرية إلى الصومال بلغت 122.9 مليون دولار خلال عام 2024، مقابل 55.8 مليون دولار في العام السابق، في حين بلغت الواردات المصرية من الصومال 4.8 مليون دولار، مقارنة بـ2.4 مليون دولار في 2023.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 49.60 جنيه للشراء و49.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 49.62 جنيه للشراء و49.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية مستوى 49.62 جنيه للشراء و49.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن في بنك CIB

استقر سعر الدولار الآن في بنك CIB عند 49.61 جنيه للشراء و49.71 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك القاهرة

تحدد سعر صرف الدولار في بنك القاهرة عند 49.61 جنيه للشراء و49.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في كريدي أجريكول

ناهز سعر الدولار اليوم في كريدي أجريكول نحو 49.61 جنيه للشراء و49.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مستوى 49.61 جنيه للشراء و49.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي AIB

بلغ سعر الدولار في المصرف العربي الدولي AIB نحو 49.61 جنيه للشراء و49.71 جنيه للبيع.