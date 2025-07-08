عاجل: طقس المملكة الثلاثاء.. رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق

عدن - ياسمين عبد العظيم - توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وحائل، والقصيم، والرياض، والشرقية، ونجران، ومكة المكرمة، تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الطريق الساحلي الواصل لجازان، في حين لا يستبعد تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.