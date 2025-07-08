عاجل: حقيقة اقتراب نجم يوفنتوس من دوري روشن

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – قطع نهرو هامزيك، وكيل النجم الأمريكي تيموتي ويا، جناح يوفنتوس الإيطالي، الطريق أمام الأنباء المتداولة بشأن مفاوضاته مع نادي نيوم، الصاعد حديثًا إلى دوري روشن للمحترفين.

قال هامزيك في تصريحات صحفية: “لا أعلم شيئًا عن هذه المفاوضات، وربما يمكنكم توجيه السؤال إلى الصحفي رودي غاليتي، صاحب الخبر، فهو أدرى بما نشره”.

وأضاف الوكيل بشكل حاسم: “كل ما يُثار حول ارتباط موكلي بنادي نيوم مجرد شائعات لا تمت للحقيقة بصلة”.