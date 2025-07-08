عاجل: «بلا تنازل».. نتنياهو يحدد شروطه لـ«الحكم الذاتي» الفلسطيني

شكرا لاهتمامكم بخبر «بلا تنازل».. نتنياهو يحدد شروطه لـ«الحكم الذاتي» الفلسطيني والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن موقفه الحاسم بشأن مستقبل الحكم الذاتي الفلسطيني.

جاء ذلك في لقاء خلال عشاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، تخلّى عن الطقوس البروتوكولية المعتادة.

وأكد نتنياهو أن الفلسطينيين يمكن أن يحصلوا على «قدرة على الحكم الذاتي» بشرط ألا تشكل هذه الصلاحيات تهديدًا لأمن إسرائيل، مشدداً على أن السيطرة الأمنية يجب أن تبقى بيد إسرائيل دائمًا، وأنه لا يمكن القبول بأي تنازل في هذا الشأن.

وأوضح أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة ستتحول، في نظره، إلى «منصة لتدمير إسرائيل»، مستنداً إلى هجوم حركة حماس في أكتوبر/تشرين الأول 2023 كنموذج لما قد يحدث إذا مُنحت السلطة السيادية للفلسطينيين.

وفي رسالته، أكد نتنياهو إيمانه بإمكانية تحقيق السلام مع الفلسطينيين ومع باقي جيران إسرائيل في الشرق الأوسط، شرط أن يتم الحفاظ على «السيطرة الأمنية والقوة السيادية» داخل حدود إسرائيل.

هذه التصريحات تأتي في ظل جهود أمريكية مكثفة للتوسط في مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان عودة الأسرى، وسط تحديات كبيرة تتعلق بمستقبل القطاع والترتيبات السياسية لما بعد الحرب.

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