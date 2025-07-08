عاجل: تيباس يجب أن يفهم … الريال حجر أساس في الليغا

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة _ وجه النقاد عبر إذاعة أوندا ثيرو انتقادات قوية إلى خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، بسبب إصراره على عدم تأجيل مباراة ريال مدريد الأولى في الليغا الموسم القادم.

الصحفي ريكاردو سييرا قال أولاً التالي:

“الريال يشارك حاليًا في كأس العالم للأندية وهي مسابقة رسمية، ومن المنطقي أن يطلب تأجيل مباراته الأولى في الدوري مع قرب وصوله إلى نهائي المونديال”.

الصحفي ميغيل سيرانو من جانبه قال التالي:

“الميرنجي هو أحد أهم أصول الليغا، ورغم ذلك يصر تيباس على رميه بالحجارة باستمرار”.