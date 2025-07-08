عاجل: إنزاغي يدفع الهلال لضم قناص البوندسليغا

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – بدأ نادي الهلال السعودي خطواته الأولى نحو التعاقد مع المهاجم السلوفيني بنجامين سيسكو، لاعب لايبزيغ، في إطار سعيه لتعزيز هجوم الفريق قبل الموسم الجديد.

بحسب بعض المصادر، يأتي هذا التحرك بطلب من المدرب سيموني إنزاغي، الذي وضع سيسكو كأولوية هجومية، بعد صرف النظر عن فيكتور أوسيمين لأسباب مالية وفنية. ويُفكر الهلال جديًا في تفعيل الشرط الجزائي في عقد سيسكو، والبالغ 65 مليون يورو.

سيسكو، الذي يتمتع بسرعة كبيرة وقوة بدنية وتمركز مميز، خاض 33 مباراة في البوندسليغا بالموسم الماضي، سجل خلالها 13 هدفًا وصنع 5، ويُنظر إليه كخيار مثالي لقيادة الخط الأمامي في خطط إنزاغي القادمة.