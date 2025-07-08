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عاجل: قرار تأجيل مباراة الريال الأولى في الليغا … مسألة وقت

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة _ تحدث الصحفي إيدو بيدال عن الحرب المشتعلة في هذه الأيام بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني.

إيدو قال خلال تصريحات له عبر إذاعة أوندا ثيرو التالي:

“أعتقد أن رابطة الليغا ستكون مضطرة في نهاية المطاف إلى تأجيل مباراة الريال الأولى في الدوري”.

“هذا قرار منطقي وسليم، ولن يُصدر خصيصًا من أجل عيون الميرنجي”.

هي إشارة منه إلى أن أي نادي آخر في نفس الوضعية، كان سيتم تأجيل أول مباراة له في الموسم الجديد، وبالتالي الخدمة ليست حصرية لنادي بعينه.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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