عاجل: حكيم زياش يقترب من العودة إلى الدوري التركي

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – تحرك نادي غينتشلاربيرليغي الصاعد حديثًا إلى الدوري التركي نحو التعاقد مع النجم المغربي حكيم زياش، الذي يسعى لاستعادة بريقه بعد فترة صعبة.

بحسب تقارير تركية، قدم النادي عرضًا رسميًا لوكيل أعمال زياش، الذي يبلغ من العمر 32 عامًا، للاستفادة من خبرته في مساعدة الفريق على البقاء في الدوري الممتاز، لكن اللاعب لم يحدد موقفه بعد بسبب مشكلات متعلقة بالتهرب الضريبي في تركيا.

غينتشلاربيرليغي يعتزم تقديم عرض جديد لإقناع زياش بالعودة إلى الدوري التركي، الذي يعرفه جيدًا، في محاولة لإعادة إحياء مسيرته وتأمين مشاركته مع المنتخب المغربي في كأس الأمم الأفريقية المقبلة.