عاجل: بسبب ضيق الوقت.. السوبر يتحول إلى محطة إعداد للهلال

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أكد حمد الصويلحي، الناقد الرياضي، أن المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي سيتعامل مع بطولة السوبر السعودي كجزء من المعسكر الإعدادي للموسم الجديد، في ظل ضيق الوقت وغياب الراحة الكافية للاعبي الهلال.

الصويلحي أوضح أن الجهاز الفني اضطر لإعادة جدولة التحضيرات، خلال تصريحاته في برنامج “دورينا غير”، قال فيها:

-“إنزاغي قرر تقليص معسكر النمسا إلى أسبوعين فقط، على أن تُستكمل فترة الإعداد في هونغ كونغ تزامنًا مع بطولة السوبر”.

-“بهذا الشكل، سيخوض الهلال السوبر كجزء من المعسكر الإعدادي، وهو أمر مرهق للغاية للفريق، خاصةً في ظل عدم حصول اللاعبين على راحة كافية بعد نهاية الموسم ومشاركة الفريق في كأس العالم للأندية”.