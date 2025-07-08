عاجل: الهلال ينتظر موسمًا صعبًا للغاية لهذا السبب

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – يرى بسام الدخيل، الناقد الرياضي، أن نادي الهلال مقبل على موسم صعب جدًا، بسبب الإرهاق البدني الذي يعاني منه اللاعبون نتيجة ضغط المشاركات.

الدخيل أوضح أن لاعبي الهلال لم يحصلوا على فترة راحة كافية، مشيرًا إلى أنهم سيباشرون التحضيرات لكأس السوبر وهم في حالة من الإجهاد، وذلك خلال تصريحاته عبر برنامج “دورينا غير”، حيث قال:

-“أعتقد أن الهلال ينتظره موسم شاق للغاية، خصوصًا أن الفريق سيبدأ التحضير للسوبر وهو منهك بدنيًا”.

-“اللاعبون لم يحصلوا على إجازة كافية، فالموسم انتهى وبدأوا مباشرة في كأس العالم للأندية، وبعد انتهاء البطولة، يتبقى فقط شهر على السوبر”.

-“الهلال سيعود قريبًا للدخول في معسكر تحضيري، وسط ضغط بدني كبير على اللاعبين”.