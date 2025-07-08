عاجل: وزير الاتصالات: سنترال رمسيس خارج الخدمة لأيام

عدن - ياسمين عبد العظيم - أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، أن خدمات الاتصالات بدأت تعود تدريجيًا إلى طبيعتها في عدد من المناطق، بعد التعامل السريع مع تداعيات الحريق الذي اندلع في مبنى سنترال رمسيس بوسط القاهرة. وشدد على أن الدولة لا تعتمد على سنترال واحد فقط، وأن هناك بنية احتياطية تم تفعيلها فور وقوع الأزمة.

وأوضح الوزير، في تصريحات خاصة لـ”تليجراف مصر”، خلال تفقده مصابي الحماية المدنية بمستشفى القبطي ومستشفى المنيرة، أن الخدمة بدأت تعود عبر سنترالات بديلة، ويجري العمل حاليًا على استعادة الكفاءة الكاملة للشبكة خلال الساعات المقبلة.

وقال: “منذ اللحظة الأولى للعطل، بدأنا في نقل الخدمة تدريجيًا إلى بدائل تشغيلية لضمان استمرارية الاتصال، ونطمئن المواطنين بأن فرق العمل تواصل جهودها بكفاءة لإعادة الأمور إلى طبيعتها”.

لا شبهة جنائية.. والسنترال خارج الخدمة مؤقتًا

وحول ملابسات الحريق، أشار الوزير إلى أن التقارير الأولية لا تشير إلى وجود شبهة جنائية، مرجحًا أن يكون الحادث ناتجًا عن خلل عرضي.

وأضاف أن سنترال رمسيس سيظل خارج الخدمة مؤقتًا لعدة أيام، لحين انتهاء أعمال التقييم الفني والصيانة الشاملة، تمهيدًا لإعادة تشغيله بشكل آمن.

إصابات طفيفة وجهود بطولية

وفيما يخص الإصابات الناتجة عن الحريق، أوضح طلعت أن الأعداد محدودة، ولا تتجاوز 15 إصابة، جميعها بسيطة نتيجة اختناقات أو كدمات أثناء إخلاء المبنى، مؤكدًا أن الحالات مستقرة وغالبيتها غادرت المستشفيات بعد تلقي الإسعافات اللازمة.

وأشاد وزير الاتصالات بالدور البطولي لقوات الحماية المدنية، قائلًا: “رجال الدفاع المدني أنقذوا الموقف ببسالة وسرعة، وكانوا خط الدفاع الأول في مواجهة الأزمة”.

متابعة لحظية واستعدادات دائمة

وأكد الوزير في ختام تصريحاته أن الوزارة تتابع الموقف ميدانيًا لحظة بلحظة، وتعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لتأمين البنية التحتية لقطاع الاتصالات، وضمان تقديم الخدمة دون انقطاع دائم.