عاجل: ترتيب الفرق الأربعة الأفضل في كأس العالم للأندية حتى الآن

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة: مع اقتراب الحسم في بطولة كأس العالم للأندية، تم تصنيف الفرق الأربعة المتبقية وفقًا لأدائها العام وتقييمها الفني خلال مشوار البطولة حتى الآن.

وتصدر باريس سان جيرمان القائمة بتقييم 6.95، ليؤكد الفريق الفرنسي جديته في المنافسة على اللقب.

وجاء ريال مدريد في المركز الثاني بتقييم 6.85، مستعرضًا خبرته الكبيرة في البطولات القارية والعالمية.

أما تشيلسي الإنجليزي، فحل ثالثًا بتقييم 6.82، بعدما قدّم أداءً ثابتًا ومتصاعدًا منذ انطلاق البطولة.

واكتملت القائمة بوجود فلومينينسي البرازيلي في المركز الرابع بتقييم 6.77، مما يعكس الأداء القوي الذي قدّمه الفريق رغم صعوبة المنافسة.