عاجل: السبب وراء تأخر إعلان جيسوس مدربًا للنصر

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- كشفت تقارير صحفية عن السبب وراء تأخر نادي النصر في الإعلان الرسمي عن تعاقده مع المدرب البرتغالي خورخي جيسوس، لتولي القيادة الفنية للفريق.

تأجيل الإعلان يعود إلى رغبة الإدارة في إكمال تشكيل الجهاز الفني المساعد لجيسوس، قبل الكشف عن الصفقة بشكل رسمي.

إدارة العالمي توصلت إلى اتفاق نهائي مع جيسوس حول كافة البنود المالية والتعاقدية، ولم يتبقَ سوى الإعلان الرسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.