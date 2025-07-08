عاجل: كم عدد أهداف باريس سان جيرمان في مونديال الأندية حتى الآن

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة: يقدم باريس سان جيرمان عروضًا هجومية مذهلة في منافسات كأس العالم للأندية، حيث أثبت قدرته التهديفية العالية منذ بداية البطولة.

في دور المجموعات، بدأ الفريق الفرنسي بقوة، مسجلًا 6 أهداف في مباراتين فقط، حيث تفوق على أتلتيكو مدريد بنتيجة 4-0، ثم واصل تألقه بانتصار آخر على سياتل ساوندرز بنتيجة 2-0، بينما استقبل هدفًا وحيدًا في مباراة أمام بوتافوغو.

وخلال دور الـ16، واصل باريس تألقه الهجومي باكتساح إنتر ميامي برباعية نظيفة (4-0)، مؤكّدًا هيمنته على مجريات المباراة.

أما في ربع النهائي، فقد اصطدم بخصم قوي هو بايرن ميونيخ، لكنه تمكن من حسم المواجهة لصالحه بثنائية نظيفة (2-0)، ليواصل مشواره بثبات نحو اللقب.