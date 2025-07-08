عاجل: تجديد نيكو وليامز يشعل تفاعل الجماهير ويضع أتلتيك بلباو في صدارة المشهد الرقمي

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة: أحدث تجديد عقد نيكو وليامز حتى يونيو 2035 ضجة رقمية واسعة، بعدما حصدت الحملة التي أطلقها أتلتيك بلباو عبر قنواته الرسمية نحو 65 مليون مشاهدة خلال 24 ساعة فقط.

هذا الرقم الاستثنائي وضع النادي في المركز الثاني عالميًا من حيث عدد المشاهدات في يوم 4 يوليو، خلف ليفربول فقط، متفوقًا على عمالقة مثل ريال مدريد (58 مليون) وبرشلونة (19 مليون).

ولم تحقق حتى احتفالات النادي بلقب كأس الملك أو فعالية “لا غابارا” هذا القدر من التفاعل.

وقد كان الفيديو الفيروسي لنيكو على جدار “لوتشانا” أحد أبرز عوامل الجذب، حيث أظهر ارتباط اللاعب العاطفي بالنادي والجماهير.

أكد أتلتيك أن حملة Athletic WIN، التي رافقت إعلان التجديد، بُنيت على أساس إبراز الهوية والصدق العاطفي الذي يتميز به النادي الباسكي.

ورغم أن عدد متابعي أتلتيك رقميًا لا يتجاوز 17 مليونًا، مقارنة بـ533 مليونًا لريال مدريد و471 لبرشلونة، فإن هذا الإنجاز الرقمي يعكس حجم التأثير الحقيقي للنادي، إذ إن ما تحقق في يوم واحد يعادل 70% من متوسط مشاهداته الشهرية التي بلغت 94 مليونًا الموسم الماضي.