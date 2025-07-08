عاجل: وزير الاتصالات: عودة خدمات الإنترنت والتحويلات البنكية خلال ساعات

شكرا لاهتمامكم بخبر وزير الاتصالات: عودة خدمات الإنترنت والتحويلات البنكية خلال ساعات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، أن خدمات الاتصالات، الإنترنت، والتحويلات البنكية ستعود بالكامل خلال الساعات القليلة المقبلة، مؤكدًا أن الخدمات الحيوية مثل الإسعاف، النجدة، والإنترنت الأرضي تعمل حاليًا بكفاءة.

وأوضح طلعت، خلال بث مباشر عبر “تليجراف مصر” أثناء تفقده موقع حريق سنترال رمسيس، أن ماكينات الصراف الآلي عادت للعمل، وكذلك خدمات الدفع الإلكتروني وشراء السلع، مشيرًا إلى أن الأعطال محصورة في نطاق محيط الحريق فقط.

وأشار الوزير إلى أن جميع المواطنين المتضررين من انقطاع الخدمات سيتم تعويضهم، مؤكدًا أن الوزارة تتابع تداعيات الحريق عن كثب لضمان استقرار الخدمة.

وصول الوزير ومتابعة ميدانية

كان الدكتور عمرو طلعت قد وصل إلى موقع حريق سنترال رمسيس بوسط القاهرة، للوقوف على حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لقطاع الاتصالات، بالتزامن مع وصول مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية، يرافقه مدير أمن القاهرة ومديرو الحماية المدنية بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، ضمن تنسيق ميداني مكثف لوضع خطة عاجلة للسيطرة على الحريق، خاصة بعد تجدد الاشتعال نتيجة انفجار أنابيب فريون داخل المبنى.

وأكدت مصادر أن الوزير يُجري تنسيقًا مباشرًا مع فرق الطوارئ الفنية وشركات الاتصالات لتأمين استمرار الخدمة في المناطق المتأثرة، خاصة ما يتعلق بشبكات الألياف الضوئية (الفايبر).

33 مصابًا حتى الآن

أسفر الحريق عن إصابة 33 شخصًا بحالات اختناق، من بينهم 10 من رجال الشرطة، وتم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

ودفعت محافظتا الجيزة والقليوبية بعدد من سيارات الإسعاف لدعم الجهود الميدانية، إلى جانب سيارات الإسعاف التابعة لمحافظة القاهرة.

اضطراب في خدمات الاتصالات

أدى الحريق إلى اضطراب واسع في خدمات الاتصالات بعدة مناطق، حيث اشتكى المستخدمون من ضعف الشبكة أو انقطاعها، خاصة في خدمات الهاتف المحمول والخطوط الأرضية.

واقتصرت بعض المكالمات على الشبكة الواحدة فقط، إذ أصبح بإمكان عملاء شبكة “وي” التواصل مع بعضهم فقط دون القدرة على الاتصال بشبكات أخرى.

تحذيرات فنية

أوضح خبراء أن سنترال رمسيس يُعد من أكبر السنترالات المركزية في القاهرة، ويغذي عددًا كبيرًا من المناطق الحيوية، ما جعل تعطل خدماته يؤثر مباشرة على خدمات الإنترنت والاتصالات.

وقال خبير أمن المعلومات، وليد حجاج، إن مدى استمرار المشكلة أو اتساع نطاقها يتوقف على حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، موضحًا أن أي خلل في مكونات التشغيل المركزية ينعكس مباشرة على استقرار الشبكة.

يُذكر أن الحريق اندلع مساء أمس الإثنين، داخل سنترال رمسيس، ما استدعى استنفارًا أمنيًا واسعًا، ودفعت قوات الحماية المدنية بـ10 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على النيران.