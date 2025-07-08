عاجل: ضربة على رأس فينيسيوس … الجمهور لا يريده!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة _ استفتاء هام للغاية أجراه برنامج التشيرينغيتو من أجل استطلاع آراء الجماهير، بخصوص هوية نجم ريال مدريد الذي سيتم التضحية به في الجانب الهجومي أمام باريس سان جيرمان.

سؤال الاستفتاء هو: “من يجب أن يكون بديلاً هذا الأربعاء ضد باريس؟”.

المشاركون في عملية التصويت تجاوز عددهم 13 ألف مشجع، والنتائج جاءت على النحو التالي:

غونزالو غارسيا: 21%.

كيليان مبابي: 22%.

فينيسيوس جونيور: 57%.

هي نتائج تعكس بوضوح عدم رغبة جمهور الريال في رؤية فينيسيوس مرة أخرى في التشكيلة الأساسية، إلا في حالة عودته لمستواه المعهود.