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عاجل: شتيغن واثق من أحقيته بالمركز الأساسي في برشلونة

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة: ‏كشف الصحفي سيكي أن الحارس الألماني مارك-أندريه تير شتيغن يشعر بثقة كبيرة تجاه وضعه داخل نادي برشلونة.

وقال سيكي: “‏شتيغن يرى نفسه أفضل من خوان غارسيا ومقتنع أنه إذا بقي سيكون الحارس الأساسي”.

هذه الثقة لا تأتي من فراغ، بل تستند إلى سنوات من الأداء العالي، حيث كان شتيغن ركيزة أساسية للفريق الكتالوني في فترات كثيرة.

ويبدو أن الحارس الألماني لا يرى تهديدًا حقيقيًا من الحارس البديل، ويرى أن مستواه وخبرته تجعله الأجدر بقيادة عرين البلوجرانا في الموسم المقبل.

يبقى القرار في يد المدرب، لكن من الواضح أن شتيغن يرفض التنازل عن مركزه بسهولة، ويريد البقاء والمنافسة، مؤمنًا بأن مستواه يفرض نفسه داخل الفريق.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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