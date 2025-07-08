عاجل: ترامب: لا عوائق أمام التوصل إلى تهدئة بين إسرائيل و”حماس”

عدن - ياسمين عبد العظيم - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه لا يرى أي عقبات تحول دون التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، مشيرًا إلى أن “الأمور تسير بشكل جيد”، وأن الحركة الفلسطينية “أبدت استعدادها للتفاوض”، بحسب ما نقلته “أرم نيوز”.

وخلال لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، أعرب ترامب عن تفاؤله بشأن جهود التهدئة في قطاع غزة، قائلاً: “حققنا نجاحات مع نتنياهو، وأعتقد أن هذه النجاحات ستتواصل. هناك تعاون ممتاز مع دول الجوار، وأنا واثق من أن شيئًا إيجابيًا سيحدث قريبًا”.

إيران.. ضربة “نهاية المرحلة”

وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، صرح ترامب بأن الضربة الأخيرة التي استهدفت مواقع إيرانية شكّلت “نهاية المرحلة”، مضيفًا: “الوضع بدأ يهدأ في الشرق الأوسط، لأن إيران باتت تُظهر احترامًا أكبر للولايات المتحدة”.

وأكد أن إيران تسعى الآن للتفاوض، وأن وكالة الطاقة الذرية أبلغت الإدارة الأمريكية بتدمير الموقع المستهدف بالكامل، مضيفًا: “لقد تم محو البرنامج النووي الإيراني، ولم يكن أحد ليتخيل حجم القدرات التدميرية التي نمتلكها”.

سوريا وأوكرانيا على أجندة البيت الأبيض

وفي الشأن السوري، أوضح ترامب أن رفع العقوبات عن سوريا يمثل “فرصة حقيقية لإعادة الإعمار”، مشيرًا إلى رغبة بلاده في “إعطاء الشرعية فرصة للعودة”، في إشارة إلى إمكانية إعادة دمج النظام السوري في العملية السياسية الدولية.

أما بشأن الحرب في أوكرانيا، فأكد ترامب أن الولايات المتحدة ستُرسل المزيد من الأسلحة لكييف، لدعمها في مواجهة روسيا.

حل الدولتين.. موقف غير محسوم

وعن إمكانية التوصل إلى حل الدولتين لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، قال ترامب: “لا أعرف… الأمور معقدة، لكننا نعمل على ما نعتقد أنه سيحقق استقرارًا دائمًا”.

واختتم الرئيس الأمريكي تصريحاته بالإشارة إلى أن العرض الحالي الذي تطرحه إدارته لوقف الحرب في غزة “قد يكون الأخير”، داعيًا جميع الأطراف إلى التعامل مع جهود التهدئة بجدية ومسؤولية.